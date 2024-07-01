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1 июля 2024, новость

Милош Бикович показал себя на фото с детской коляской

Актер недавно стал отцом

36-летний сербский актер Милош БиковичХолоп», «Вызов») опубликовал в соцсети фото, на котором запечатлен рядом с детской коляской.

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«Выходные провел недалеко от Москвы. Насладился прогулками по лесу в приятной компании, вкусно поел и, главное, отдохнул», — написал актер.

Артист стал отцом в январе 2024 года. Первое совместное фото с новорожденным актер разместил в сети в феврале. На снимке он скрыл лицо сына за эмодзи. «Самое важное», — подписал тогда кадр звезда «Холопа».

Мать ребенка — возлюбленная Милоша Биковича, юрист Ивана Малич. Впервые они вышли в свет весной 2023 года, через несколько месяцев стало известно о том, что пара ждет пополнение. В социальных сетях Бикович обратился к прессе с просьбой не нарушать приватность их частной жизни и сказал, что счастлив.

В декабре 2023 года российский актер Иван Охлобыстин заявил о том, что Бикович женился. В беседе с изданием «Аргументы и факты» артист говорил о творческих способностях и характере коллеги и сообщил, что тот уже женат. «У него очень серьезное отношение к женщине», — добавил Охлобыстин, говоря о Биковиче.

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