Милош Бикович показал себя на фото с детской коляской

36-летний сербский актер Милош Бикович («Холоп», «Вызов») опубликовал в соцсети фото, на котором запечатлен рядом с детской коляской.

<div id="vk_post_-122141110_31123"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31123", -122141110, 31123, 'udKBCIq9Xnyu6a0KU4oxzYB3f2U'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Выходные провел недалеко от Москвы. Насладился прогулками по лесу в приятной компании, вкусно поел и, главное, отдохнул», — написал актер.

Артист стал отцом в январе 2024 года. Первое совместное фото с новорожденным актер разместил в сети в феврале. На снимке он скрыл лицо сына за эмодзи. «Самое важное», — подписал тогда кадр звезда «Холопа».

Мать ребенка — возлюбленная Милоша Биковича, юрист Ивана Малич. Впервые они вышли в свет весной 2023 года, через несколько месяцев стало известно о том, что пара ждет пополнение. В социальных сетях Бикович обратился к прессе с просьбой не нарушать приватность их частной жизни и сказал, что счастлив.