Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
1 июля 2024, новость

Спецвыпуск «Трех богатырей» возглавил прокат за выходные

Мультфильм собрал 39,4 млн рублей за последние выходные

Специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» занял первое место по кассовым сборам в России и странах СНГ, собрав 39,4 млн рублей за минувшие выходные, не учитывая мультфильм «Головоломка 2», который недоступен в кинотеатрах России и Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 27 по 30 июня.

Режиссерами выступили Александра Шоха и Екатерина Салабай, сценарий написал Артем Фучижи. Голоса персонажам подарили  Сергей МаковецкийДмитрий ВысоцкийОлег Куликович и Валерий Соловьев. По сюжету, богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасти друзей из волшебного мира снов.

На втором месте оказалась музыкальная комедия «Тур с Иванушками», собравшая 40,8 млн рублей за минувшие выходные. Кинокартина в жанре роуд-муви производства Monumental Vision повествует о приключениях трех подруг, которые отправились в путешествие на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем и осуществить детскую мечту — встретиться с группой «Иванушки International». Главные роли исполнили Агата МуцениецеАнна Пескова и Ольга Сухарева.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Три богатыря. Ни дня без подвига
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Лгунья»
Лгунья
Трейлер
Кадр из сериала «И снова здравствуйте!» (3 сезон)
И снова здравствуйте!
Трейлер (3 сезон)
Кадр из фильма «Риск побега»
Риск побега
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Василий»
Василий
Тизер
Кадр из фильма «Наш человек из Джерси»
Наш человек из Джерси
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Здесь»
Здесь
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Беляковы в отпуске»
Беляковы в отпуске
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь