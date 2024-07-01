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1 июля 2024, новость

СМИ: «Головоломка 2» стала первым фильмом, собравшим $1 млрд в мировом прокате в 2024 году

Как пишет журнал Variety, достижение этой отметки оказалось самым быстрым за все время среди анимационных лент

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Мультфильм «Головоломка 2» (Inside Out 2, 2024) от студий Disney и Pixar стал первым фильмом 2024 года, собравшим в мировом прокате $1 млрд, и 11-м анимационным фильмом за все время, преодолевшим эту отметку. Об этом в воскресенье сообщил журнал Variety.

По его данным, со своего выхода на экраны 14 июня «Головоломка 2» собрала $469,3 млн в Северной Америке и $545,5 млн за ее пределами. Достижение отметки в $1 млрд оказалось самым быстрым за все время среди анимационных фильмов, отмечает издание.

Бюджет мультфильма составил $200 млн.

Кассовые сборы первой части «Головоломки» (Inside Out, 2015) в мировом прокате составили $859 млн.

23 июня сообщалось, что «Головоломка 2» стала лидером кинопроката в странах СНГ, собрав к тому моменту 79,5 млн рублей, хотя ее просмотр недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что «Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом 2024 года. Мультфильм обогнал по мировым кассовым сборам сиквел «Дюны».

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