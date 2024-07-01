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1 июля 2024, новость

В сериале «Слово пацана» поставили точку

Отмечается, что вопрос о продолжении проекта был самым задаваемым в конце прошлого года
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал о шансах продолжения сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, режиссер Жора Крыжовников и остальные создатели заявляли сериал как цельное произведение, и оно было полностью снято. «И на этом пока ставят точку», — отметил он.

При этом Гореславский отметил, что вопрос зрителей о продолжении «Слова пацана» был самым задаваемым в ноябре-декабре 2023 года.

31 мая сериал «Слово пацана» стал лучшим в спецноминации «Сила в правде» на премии ИРИ.

Ранее актера Ивана Янковского, сыгравшего в «Слове пацана» одну из главных ролей, назвали главным героем года.

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