Фигуристка Загитова захотела сняться в кино

Алина Загитова

Фигуристка Алина Загитова призналась на VK Fest в Санкт-Петербурге, что хотела бы сняться в кино. Об этом сообщает РИА Новости.

Загитова призналась, что готова поработать в кинопроектах. Олимпийская чемпионка отметила, что пока не нашла подходящую роль для себя. Ей бы хотелось сняться в комедии.

«Пока не было сюжета фильма или сериала, который бы мне понравился. Если будет классное предложение, я только «за». Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции», — поделилась спортсменка.

Загитова добавила, что в последнее время ее привлекают фильмы с внутренней историей, «чтобы можно было покопаться и поразмыслить». Среди таких проектов она назвала картины «1 + 1», «Зеленая книга», «Остров проклятых».

В феврале Алина Загитова дебютировала в качестве певицы на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. В дуэте с исполнительницей Юлией Зиверт (Zivert) спортсменка исполнила песню «Credo».

Загитова рассказывала, что ей всегда нравилось петь.

«Особенно приятно и трепетно исполнить любимую песню с артисткой, которой восхищаюсь», — делилась фигуристка.