Александр Петров показал фото поцелуя с женой

Александр Петров с женой Викторией Антоновой

Актер Александр Петров показал в соцсетях редкие фотографии со своей женой Викторией Антоновой.

Артист публично поздравил с днем рождения возлюбленную, которой 29 июня исполнилось 23 года. На одном из кадров Виктория Антонова и Александр Петров целуются.

Актер был запечатлен в белой футболке, серой куртке, кепке и солнцезащитных очках. Супруга звезды позировала в клетчатой рубашке.

«Любимая жена! Виктория Антонова, с днем рождения! С тобой всегда и везде хорошо, классно, круто, кайфово! Спасибо тебе за волшебство! Спасибо за счастье! Я тебя очень люблю!» — написал артист.

В сентябре прошлого года Александр Петров женился на Виктории Антоновой. Артист выложил в социальные сети фотографии с регистрации брака. По словам актера, он познакомился с возлюбленной случайно на улице.

Супруга Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

В феврале Александр Петров и его жена Виктория Антонова посетили премьеру финальной части фильма «Лед», которая состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». На светском мероприятии актер поцеловал свою возлюбленную перед фотографами.