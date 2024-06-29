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29 июня 2024, новость

Николай Еременко едва не попал под винт корабля на съемках «Пиратов XX века»

Актер выполнял опасные трюки на съемках фильма без дублера
Николай Еременко-мл. в фильме «Пираты ХХ века»

Актриса Наталья Хорохорина, сыгравшая в фильме «Пираты ХХ века» судовую буфетчицу Машу, рассказала, что Николай Еременко-мл. снимался в картине без дублеров. Ее цитирует kp.ru.

«После того, как он снялся в роли Жульена Сореля в “Красном и черном”, в нем видели только лирического, романтического героя. Он очень хотел поменять амплуа», — рассказала она, как Еременко боролся за роль главного героя — старшего механика Сергея.

После утверждения, продолжила актриса, на съемках актер старался себя проявить и все трюки выполнял сам, что едва не стоило ему жизни.

«В одной из сцен он прыгает на корабль со скалы. Он упал в воду и его чуть не затянуло под винт», — рассказала Хорохорина.

Ранее актер Антон Богданов вспомнил, как Константин Хабенский проявил героизм на съемках фильма про пожарных «Огонь».

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