Названа дата выхода полнометражного фильма «Аббатство Даунтон 3»

Кинокартина выйдет 12 сентября 2025 года. Она станет последней лентой серии. По данным издания, съемки триквела уже начались в Великобритании. Ожидается, что в нем появятся как герои их оригинального сериала и предыдущих лент, так и новые персонажи. Действие фильма будет разворачиваться в конце 1920-х годов.