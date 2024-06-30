Агата Муцениеце ответила на критику нового фильма со своим участием

Агата Муцениеце | Источник: PersonaStars

Агата Муцениеце сообщила, что в соцсетях ей присылают видео блогера, которая негативно высказывается о фильме «Тур с Иванушками» с участием актрисы. Звезда кино отметила, что девушка низко оценила фильм, ушла из кинотеатра и посоветовала не тратить время на просмотр этой картины.

Артистка не стала раскрывать личность блогера, но намекнула, что этот человек имеет отношение к «Дому 2».

«Что я могу сказать… Такое бывает. Фильм не зашел человеку, ничего плохого в этом нет. 90 процентов людей, которые смотрят, им фильм очень нравится, он вызывает ностальгические эмоции, затрагивает важные струны их души», — высказалась Муцениеце.

Она добавила, что фильм не может нравиться всем зрителям — и это нормально. По словам звезды франшизы «Честный развод», она никогда не призывает поклонников смотреть проекты с ее участием, но эта кинолента — исключение, ведь она, как говорит актриса, «получилась классной».

«Оно светлое, доброе, ностальгичное. Вы сами все увидите, если пойдете в кинотеатр. Но, может быть, кто-то согласится с этой блогеркой и скажет, что давно такого плохого фильма не смотрел», — заключила звезда.