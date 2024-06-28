Елизавета Боярская поддержала Марину Александрову после смерти бабушки

Марина Александрова | Источник: Алексей Молчановский

Елизавета Боярская поддержала Марину Александрову, которая сообщила о смерти любимой бабушки. Звезда сериала «Мосгаз» опубликовала в личном блоге черно-белые фотографии с родственницей, они были сделаны в детстве актрисы.

«Фотографии из твоего кошелька, счастливое воспоминание о нашей с тобой прогулке в Петербурге… Вчера ты накрасилась и пошла к врачу, твоя подруга Аля ждала звонка в 17.00 (как обычно)… А твои дочь, сын, внучки и правнуки, наполненные твоим жизнелюбием, думали, что встретим твои 100 лет… Но мы встретим, обязательно весело, как ты любишь, посмеемся, выпьем бокал и съедим твои любимые шоколадные конфеты, ведь ты продолжаешься во всех нас… Бабушка, лети легко!» — написала Александрова.

Актрису поддержала коллега Елизавета Боярская. «Марина… какие нежные и теплые фотографии. Царствия небесного бабушке», — оставила она комментарий под публикацией подруги.

Напомним, Марина Александрова в начале своей карьеры взяла фамилию бабушки по просьбе режиссера.