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28 июня 2024, новость

Елизавета Боярская поддержала Марину Александрову после смерти бабушки

Марина Александрова сообщила, что из жизни ушла ее любимая бабушка
Марина Александрова
Марина Александрова | Источник: Алексей Молчановский

Елизавета Боярская поддержала Марину Александрову, которая сообщила о смерти любимой бабушки. Звезда сериала «Мосгаз» опубликовала в личном блоге черно-белые фотографии с родственницей, они были сделаны в детстве актрисы.

«Фотографии из твоего кошелька, счастливое воспоминание о нашей с тобой прогулке в Петербурге… Вчера ты накрасилась и пошла к врачу, твоя подруга Аля ждала звонка в 17.00 (как обычно)… А твои дочь, сын, внучки и правнуки, наполненные твоим жизнелюбием, думали, что встретим твои 100 лет… Но мы встретим, обязательно весело, как ты любишь, посмеемся, выпьем бокал и съедим твои любимые шоколадные конфеты, ведь ты продолжаешься во всех нас… Бабушка, лети легко!» — написала Александрова.

Актрису поддержала коллега Елизавета Боярская. «Марина… какие нежные и теплые фотографии. Царствия небесного бабушке», — оставила она комментарий под публикацией подруги.

Напомним, Марина Александрова в начале своей карьеры взяла фамилию бабушки по просьбе режиссера.

«Пупенина я была. Это фамилия родителей, а потом я взяла фамилию бабушки. Так как, когда я снималась в фильме “Северное сияние”, режиссер Андрей Разенков мне сказал: “Марина, ты не думала семенить фамилию?” Я говорю: “А почему?” А он говорит: “Понимаешь, она не совсем благозвучная для артистки”. Но с другой стороны, запоминающаяся. Но в итоге я взяла фамилию бабушки по папиной линии», — говорила Александрова в одном из интервью.

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