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29 июня 2024, новость

Михаил Горевой оценил актерские способности Ольги Бузовой

По мнению актера, развелось слишком много людей, которые называют себя артистами
Михаил Горевой
Михаил Горевой | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер театра и кино Михаил Горевой в одном из недавних интервью высказался о профессии.

По мнению артиста, театр сегодня «находится в катастрофическом состоянии», а людей, которые называют себя артистами, «развелось слишком много». Горевой вспомнил об Ольге Бузовой, которая несколько лет назад появилась на сцене МХАТа им. Горького в постановке «Чудесный грузин».

«Как Ольга Бузова могут все. Для этого не надо учиться, не надо приходить и тратить мое время. Я о другом», — высказался артист в интервью изданию «Газета.Ru».

Горевой отмечает, что актерской профессии нельзя научить. Все это должно происходить «на уровне вибраций, прикосновений, дыханий, созвучий». Актер занимается преподавательской деятельностью и верит, что сможет передать свои знания и навыки студентам.

«На мой взгляд, сейчас самое время заниматься со студентами. Если у меня получится, если кто-то зацепит вот эти мои знания, которые и не знания вовсе, а скорее вибрации, то будет здорово. Это не знания из книжки, это не учебник, это состояние», — заключил актер.

Михаил Горевой — известный российский актер театра и кино. В его творческой биографии такие проекты, как «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Бой с тенью», «Ефросинья», «Легавый» и другие. Также он снимается в голливудском кино и сотрудничает со Стивеном Спилбергом.

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