Ким Кардашьян в «голом платье» сравнили с Мэрилин Монро

Ким Кардашьян поделилась кадрами новой фотосессии от американского фотографа Майкла Бейли-Гейтса. Для съемки она примерила несколько образов.

На некоторых снимках звезда запечатлена в леопардовом купальнике и в платье-сетке, расшитом стразами, которое она надела на голое тело.

<div id="vk_post_-48064554_48599"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_48599", -48064554, 48599, 'd_5D6Lxs17pjq_ZNHF5H6LrinYM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кардашьян позировала в белом парике и многим напомнила голливудскую кинодиву Мэрилин Монро.

«Похожа на Мэрилин Монро», «Современная версия Мэрилин», «Мне нравится, что каждый твой образ всегда великолепный и красивый. Горячая девушка», — написали подписчики.

Свои комментарии под публикациями оставили и российские пользователи, которые заметили, что в таких образах Кардашьян похожа на Ирину Аллегрову.

«Пока остальные думают, что это похоже на Мэрилин, русские понимают, что это косплей на Иришку Аллегрову», «Ирина Аллегрова style», «Гуляй, шальная Императрица», «Тот момент, когда Ким вдохновилась Аллегровой», «Подумала, что это Ирина Аллегрова».