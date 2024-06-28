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28 июня 2024, новость

Ким Кардашьян в «голом платье» сравнили с Мэрилин Монро

Американская телезвезда приняла участие в провокационной фотосессии

Ким Кардашьян поделилась кадрами новой фотосессии от американского фотографа Майкла Бейли-Гейтса. Для съемки она примерила несколько образов.

На некоторых снимках звезда запечатлена в леопардовом купальнике и в платье-сетке, расшитом стразами, которое она надела на голое тело.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кардашьян позировала в белом парике и многим напомнила голливудскую кинодиву Мэрилин Монро.

«Похожа на Мэрилин Монро», «Современная версия Мэрилин», «Мне нравится, что каждый твой образ всегда великолепный и красивый. Горячая девушка», — написали подписчики.

Свои комментарии под публикациями оставили и российские пользователи, которые заметили, что в таких образах Кардашьян похожа на Ирину Аллегрову.

«Пока остальные думают, что это похоже на Мэрилин, русские понимают, что это косплей на Иришку Аллегрову», «Ирина Аллегрова style», «Гуляй, шальная Императрица», «Тот момент, когда Ким вдохновилась Аллегровой», «Подумала, что это Ирина Аллегрова».

Ким Кардашьян — большая поклонница Мэрилин Монро. В 2022 году она появилась на Met Gala в платье американской кинодивы, в котором та пела песню Happy Birthday, Mr President Джону Кеннеди. Ради такого эффектного выхода Кардашьян пришлось сильно похудеть.

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