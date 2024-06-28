Линдси Лохан рассказала о жизни с ребенком и разозлила матерей

Линдси Лохан | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Линдси Лохан, которая впервые стала матерью в июле 2023 года, рассказала о первом годе жизни сына Луайя и разозлила читательниц таблоида E! Online. На ситуацию обратило внимание издание Super.ru.

В интервью звезда фильма «Дрянные девчонки» поделилась, что сначала не хотела пропускать ни одного момента из жизни ребенка, однако потом осознала, что должна уделять время и себе.

«Только родив, мы осознаем, насколько мы сильные. И все мы забываем отдать должное себе. Нам необходимо остановиться, сесть и подумать», — отметила артистка, описав затем свой распорядок дня.

Некоторые читательницы таблоида раскритиковали актрису, упрекнув ее в том, что она может себе позволить помощников по дому, из-за чего не вправе раздавать советы.

В прошлом году у звезды фильма «Дрянные девчонки» и ее супруга, финансиста Бадера Шаммаса, родился первенец. Актриса рожала в одной из клиник Дубая.