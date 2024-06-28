Сигурни Уивер получит «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Сигурни Уивер | Источник: Legion-Media.ru

Двукратная номинантка на премию «Оскар» Сигурни Уивер получит «Золотого льва» на 81-м Венецианском международном кинофестивале за «выдающиеся достижения». Об этом сообщает издание Variety.

Уивер выразила слова благодарности и отметила, что для нее эта награда — «привилегия, которую она разделяет со всеми режиссерами и коллегами, с которыми ей удалось поработать на протяжении многих лет».

«Я с гордостью принимаю эту награду в честь всех, кто помог создать эти фильмы», — сказала актриса.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера подчеркнул, что у актрисы уровня Сигурни Уивер мало соперниц. По его словам, Уивер создала уникальный образ героини, которая ничем не уступает мужчинам, преобладающим в жанре боевика. Также он напомнил, что актриса завоевала любовь зрителей благодаря фильму «Чужой» Ридли Скотта, став знаковой фигурой 1980-х годов.

«Золотой лев за достижения всей жизни — это признание звезды, которая сумела связать утонченный артхаусный кинематограф и популярные фильмы, оставаясь при этом верной себе», — сказал Барбера.

Полный состав участников 81-го Венецианского кинофестиваля будет объявлен 23 июля.