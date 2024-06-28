Сигурни Уивер получит «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Двукратная номинантка на премию «Оскар» Сигурни Уивер получит «Золотого льва» на 81-м Венецианском международном кинофестивале за «выдающиеся достижения». Об этом сообщает издание Variety.
Уивер выразила слова благодарности и отметила, что для нее эта награда — «привилегия, которую она разделяет со всеми режиссерами и коллегами, с которыми ей удалось поработать на протяжении многих лет».
«Я с гордостью принимаю эту награду в честь всех, кто помог создать эти фильмы», — сказала актриса.
Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера подчеркнул, что у актрисы уровня Сигурни Уивер мало соперниц. По его словам, Уивер создала уникальный образ героини, которая ничем не уступает мужчинам, преобладающим в жанре боевика. Также он напомнил, что актриса завоевала любовь зрителей благодаря фильму «Чужой» Ридли Скотта, став знаковой фигурой 1980-х годов.
«Золотой лев за достижения всей жизни — это признание звезды, которая сумела связать утонченный артхаусный кинематограф и популярные фильмы, оставаясь при этом верной себе», — сказал Барбера.
Барбера также отметил сотрудничество Уивер с такими режиссерами, как Джеймс Кэмерон («Аватар», «Аватар: Путь воды»), Пол Шредер («Тихий садовник»), Майкл Аптед («Гориллы в тумане»), Роман Полански («Смерть и девушка»), Айвен Райтман («Охотники за привидениями»).
Плодотворная карьера Уивер далека от завершения. Среди последних ее работ — сериал «Потерянные цветы Элис Харт» Глендина Айвина, фильм «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, фильм «Звоните Джейн» Филлис Наж, «Охотники за привидениями: Наследники» Джейсона Райтмана и «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» Луи Летерье.
Полный состав участников 81-го Венецианского кинофестиваля будет объявлен 23 июля.
Ранее сообщалось, что Сигурни Уивер появится во вселенной «Звездных войн».