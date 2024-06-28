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28 июня 2024, новость

Сигурни Уивер получит «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Актриса получит награду за «выдающиеся достижения»
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер | Источник: Legion-Media.ru

Двукратная номинантка на премию «Оскар» Сигурни Уивер получит «Золотого льва» на 81-м Венецианском международном кинофестивале за «выдающиеся достижения». Об этом сообщает издание Variety.

Уивер выразила слова благодарности и отметила, что для нее эта награда — «привилегия, которую она разделяет со всеми режиссерами и коллегами, с которыми ей удалось поработать на протяжении многих лет».

«Я с гордостью принимаю эту награду в честь всех, кто помог создать эти фильмы», — сказала актриса.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера подчеркнул, что у актрисы уровня Сигурни Уивер мало соперниц. По его словам, Уивер создала уникальный образ героини, которая ничем не уступает мужчинам, преобладающим в жанре боевика. Также он напомнил, что актриса завоевала любовь зрителей благодаря фильму «Чужой» Ридли Скотта, став знаковой фигурой 1980-х годов.

«Золотой лев за достижения всей жизни — это признание звезды, которая сумела связать утонченный артхаусный кинематограф и популярные фильмы, оставаясь при этом верной себе», — сказал Барбера.

Барбера также отметил сотрудничество Уивер с такими режиссерами, как Джеймс КэмеронАватар», «Аватар: Путь воды»), Пол ШредерТихий садовник»), Майкл АптедГориллы в тумане»), Роман ПоланскиСмерть и девушка»), Айвен РайтманОхотники за привидениями»).

Плодотворная карьера Уивер далека от завершения. Среди последних ее работ — сериал «Потерянные цветы Элис Харт» Глендина Айвина, фильм «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, фильм «Звоните Джейн» Филлис Наж, «Охотники за привидениями: Наследники» Джейсона Райтмана и «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» Луи Летерье.

Полный состав участников 81-го Венецианского кинофестиваля будет объявлен 23 июля.

Ранее сообщалось, что Сигурни Уивер появится во вселенной «Звездных войн».

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