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29 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: эпичное возвращение драконов и Таргариенов

Коварство и любовь, борьба за господство на троне и, конечно, драконы — рекомендуем не пропускать сериал «Дом Дракона», второй сезон которого уже стартовал

В том, что «Дому Дракона», приквелу самого эпичного сериала современности «Игра престолов», удалось удержать высокую планку оригинала, нет сомнений. У создателей получилось высококлассное зрелище с многогранными персонажами, обилием интриг и любовных связей и роскошным визуалом.

По сюжету, до событий, показанных в «Игре престолов», еще больше двухсот лет. Белокурые Таргариены правят Вестеросом, но Железный трон уже слегка шатается под ними. Король Визерис удивляет всех, выбрав в качестве наследницы дочь Рейниру, драконью всадницу. При этом молодая жена правителя Алисента убеждена, что первыми в очереди на трон должны быть ее дети.

С этого момента в клане Таргариенов начинается раскол, который положит начало долгой и разрушительной битве за господство. Ставки поднимаются с каждым годом, и разъяренные родственники становятся злейшими врагами.

В уже стартовавшем втором сезоне сериала в разрастающейся киновселенной Джорджа Р. Р. Мартина будет еще больше дворцовых козней, трагических потерь, жестоких предательств, жалких попыток сохранить благородство и впечатляющих драконьих полетов. В качестве подготовки к этому марафону рекомендуем пересмотреть первую пачку серий — в ожидании выхода новых.

Дом Дракона
7.6
Дом Дракона
2022/США18+драмафэнтезиприключения
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