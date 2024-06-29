Сериал на выходные: эпичное возвращение драконов и Таргариенов

В том, что «Дому Дракона», приквелу самого эпичного сериала современности «Игра престолов», удалось удержать высокую планку оригинала, нет сомнений. У создателей получилось высококлассное зрелище с многогранными персонажами, обилием интриг и любовных связей и роскошным визуалом.

По сюжету, до событий, показанных в «Игре престолов», еще больше двухсот лет. Белокурые Таргариены правят Вестеросом, но Железный трон уже слегка шатается под ними. Король Визерис удивляет всех, выбрав в качестве наследницы дочь Рейниру, драконью всадницу. При этом молодая жена правителя Алисента убеждена, что первыми в очереди на трон должны быть ее дети.

С этого момента в клане Таргариенов начинается раскол, который положит начало долгой и разрушительной битве за господство. Ставки поднимаются с каждым годом, и разъяренные родственники становятся злейшими врагами.