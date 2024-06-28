Путин поздравил Александра Панкратова-Черного с 75-летним юбилеем

«Вы по праву пользуетесь искренней любовью поклонников кинематографа, которые высоко ценят ваш самобытный, искрометный талант, обаяние, яркий артистический темперамент и прекрасное чувство юмора», — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что благодаря энергии и стремлению Александра Панкратова-Черного объединять коллег были воплощены в жизнь многочисленные просветительские и культурные проекты.