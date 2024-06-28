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28 июня 2024, новость

Путин поздравил Александра Панкратова-Черного с 75-летним юбилеем

Президент отметил искрометный талант и яркий артистический темперамент актера
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный | Источник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного.

Глава государства отметил искрометный талант и яркий артистический темперамент актера.

«Вы по праву пользуетесь искренней любовью поклонников кинематографа, которые высоко ценят ваш самобытный, искрометный талант, обаяние, яркий артистический темперамент и прекрасное чувство юмора», — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что благодаря энергии и стремлению Александра Панкратова-Черного объединять коллег были воплощены в жизнь многочисленные просветительские и культурные проекты.

Путин пожелал народному артисту РФ новых актерских, режиссерских и литературных работ.

Александр Панкратов-Черный известен по ролям в фильмах «Мы из джаза», «Курьер», «Где находится Нофелет?», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх» и сериалу «По законам военного времени».

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