Путин поздравил Александра Панкратова-Черного с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного.
Глава государства отметил искрометный талант и яркий артистический темперамент актера.
«Вы по праву пользуетесь искренней любовью поклонников кинематографа, которые высоко ценят ваш самобытный, искрометный талант, обаяние, яркий артистический темперамент и прекрасное чувство юмора», — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что благодаря энергии и стремлению Александра Панкратова-Черного объединять коллег были воплощены в жизнь многочисленные просветительские и культурные проекты.
Путин пожелал народному артисту РФ новых актерских, режиссерских и литературных работ.
Александр Панкратов-Черный известен по ролям в фильмах «Мы из джаза», «Курьер», «Где находится Нофелет?», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх» и сериалу «По законам военного времени».