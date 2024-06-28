Фильм на вечер: загадочная эстетская драма в духе Линча

В городке, погруженном в бесконечные туманные сумерки, в одной из квартир роскошного старинного дома живет 10-летняя Мия. Она никогда не выходила за пределы своего жилища и не знает, что скрывается за закрытыми окнами.

За девочкой ухаживает худощавый мужчина средних лет по имени Альберт. Каждый день он надевает Мие зубные протезы изо льда, чтобы она могла поесть, а потом сливает растаявшую воду в специальные колбочки. А однажды работодатели сообщают Альберту, что через месяц он должен привезти девочку к ним.

«Уховертка» — мрачная кафкианская драма, в основу которой положено сновидческое темное фэнтези Брайана Кэтлинга. Это атмосферный постхоррор с уникальным миром, овеянным сумраком приглушенных желтых ламп, цветного стекла и тумана.

Режиссер ленты — француженка Люсиль Хадзихалилович, писавшая сценарий к картине своего мужа Гаспара Ноэ «Вход в пустоту» и собственным режиссерским работам «Невинность» и «Эволюция». «Уховертка» — ее первый англоязычный фильм, на который точно стоит обратить внимание ценителям сюрреалистичных историй в духе Дэвида Линча или Дэвида Кроненберга.