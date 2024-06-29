«Я не киллер» – комедия года или переоцененное кино с сомнительной моралью?

«Я не киллер» — одна из самых обсуждаемых картин последнего времени, успевшая покорить публику Венецианского кинофестиваля, а затем и «Сандэнса», стать хитом стримингов и попасть в списки лучших фильмов года.

В чем же секрет успеха новой работы классика американского инди-кино Ричарда Ликнлейтера? В гениальном сценарии, жонглирующем жанрами? Или в виртуозных отсылках к классике, которые осчастливят любого киномана? А может быть, в его противоречивости и неоднозначной морали, о которой можно поспорить?

На этот раз в студии шоу-подкаста PROсмотрено мнения о фильме кардинально разошлись. Александр Шебанов, Егор Москвитин и Дмитрий Куповых признаются ленте в любви — но гости нового выпуска, сценаристы самых кассовых российских комедий «Холоп» и «Холоп 2» Дарья Грацевич и Дмитрий Пермяков с ними совершенно не согласны.