Дженнифер Лопез на фоне слухов о разводе устроила «жаркую» фотосессию

Дженнифер Лопез на фоне слухов о проблемах в отношениях с мужем Беном Аффлеком опубликовала результат новой «жаркой» фотосессии. 54-летняя звезда надела на голое тело ярко-красный топ из ремней и обтягивающую латексную юбку.
Актриса собрала волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж. Образ она дополнила массивными украшениями и лакированными туфлями на каблуке.
Звезда фильма «Свадебный переполох» таким образом повторила один из своих культовых образов и устроила фотосессию к юбилею своего восьмого студийного альбома A.K.A., который вышел в 2014 году.
Поклонники с восторгом оценили новые кадры Лопез и вспомнили свои любимые песни из этого альбома.
«Сказочная супермодель 90-х», «Дженнифер Лопез — икона», «Легенда! Эта фотосессия была фантастической», «Культовый альбом. Слушаю его прямо сейчас в честь юбилея», «Вау, ты выглядишь великолепно», — писали пользователи сети.
Дженнифер Лопез — известная американская актриса и певица. Зрители знают ее по таким проектам, как «Госпожа горничная», «Давайте потанцуем», «Если свекровь — монстр», «С меня хватит!» и другим.