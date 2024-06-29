Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 июня 2024, новость

Неузнаваемый Марк Уолберг появился в трейлере фильма Мэла Гибсона

В триллере «Риск побега» актер сыграл опасного киллера с проплешиной на голове

Вышел трейлер остросюжетного триллера «Риск побега», где лишившийся части волос Марк Уолберг (актер не прибегал к гриму) предстал в образе злодея. Режиссером ленты стал Мэл Гибсон.

По сюжету, воздушный маршал Харрис в исполнении Мишель Докери сопровождает информатора по имени Уинстон (Тофер Грейс) в Нью-Йорк на судебное слушание, где тот должен дать показания против мафиозного клана Моретти.

Летят они на частном самолете, которым управляет единственный пилот (Уолберг). Скоро становится понятно, что за штурвалом — профессиональный убийца, отправленный Моретти убить Уинстона. Теперь воздушному маршалу придется сделать все, чтобы выжить в схватке с жестоким наемником.

Для того, чтобы «облысеть», Марк Уолберг не прибегал к услугам гримеров, а просто частично сбрил волосы на голове.

«Самым бесценным было увидеть лицо моей жены, когда я снял шляпу после того, как впервые постригся», — поделился актер.

Мировая премьера фильма «Риск побега» состоится 17 октября.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Риск побега
Риск побега
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Лгунья»
Лгунья
Трейлер
Кадр из сериала «И снова здравствуйте!» (3 сезон)
И снова здравствуйте!
Трейлер (3 сезон)
Кадр из фильма «Риск побега»
Риск побега
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Василий»
Василий
Тизер
Кадр из фильма «Наш человек из Джерси»
Наш человек из Джерси
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Здесь»
Здесь
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Беляковы в отпуске»
Беляковы в отпуске
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Красный»
Красный
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь