Неузнаваемый Марк Уолберг появился в трейлере фильма Мэла Гибсона

Вышел трейлер остросюжетного триллера «Риск побега», где лишившийся части волос Марк Уолберг (актер не прибегал к гриму) предстал в образе злодея. Режиссером ленты стал Мэл Гибсон.

По сюжету, воздушный маршал Харрис в исполнении Мишель Докери сопровождает информатора по имени Уинстон (Тофер Грейс) в Нью-Йорк на судебное слушание, где тот должен дать показания против мафиозного клана Моретти.

Летят они на частном самолете, которым управляет единственный пилот (Уолберг). Скоро становится понятно, что за штурвалом — профессиональный убийца, отправленный Моретти убить Уинстона. Теперь воздушному маршалу придется сделать все, чтобы выжить в схватке с жестоким наемником.

Для того, чтобы «облысеть», Марк Уолберг не прибегал к услугам гримеров, а просто частично сбрил волосы на голове.

«Самым бесценным было увидеть лицо моей жены, когда я снял шляпу после того, как впервые постригся», — поделился актер.