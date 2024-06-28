Трейлер дня: неубиваемый Мерзликин и грозная Сутулова в продолжении комедии

Вышел трейлер третьего сезона криминальной комедии «И снова здравствуйте!», где Андрей Мерзликин возвращается к роли бессмертного бандита, увлекающегося приготовлением капкейков.
По сюжету, «решала» Борис, долгое время работавший на мафиозного босса (Алексей Серебряков), мечтает посвятить жизнь кулинарии и открыть кондитерскую. Но как только Боря заявляет об этом шефу, его убивают.
Очнувшись в морге, герой Мерзликина понимает, что по какой-то причине стал бессмертным. Он хочет узнать, кто на него напал и лишил всех денег. На этом пути его будут периодически умертвлять, но Боря будет оживать вновь и вновь.
В продолжении сериала Денис Власенко вновь играет интеллигентного и сообразительного студента-медика, Любовь Толкалина — его красавицу-маму, Полина Гухман — дочь Бориса, а Павел Чинарев — наемного убийцу.
Ольга Сутулова предстанет в образе новой грозной антагонистки, также в новых сериях появятся Михаил Полицеймако, Сергей Епишев, Олег Гаас и Николай Наумов.
Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» будет выходить на платформе Кинопоиск и в онлайн-кинотеатре Wink с 4 июля.