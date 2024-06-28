Трейлер дня: неубиваемый Мерзликин и грозная Сутулова в продолжении комедии

Вышел трейлер третьего сезона криминальной комедии «И снова здравствуйте!», где Андрей Мерзликин возвращается к роли бессмертного бандита, увлекающегося приготовлением капкейков.

По сюжету, «решала» Борис, долгое время работавший на мафиозного босса (Алексей Серебряков), мечтает посвятить жизнь кулинарии и открыть кондитерскую. Но как только Боря заявляет об этом шефу, его убивают.

Очнувшись в морге, герой Мерзликина понимает, что по какой-то причине стал бессмертным. Он хочет узнать, кто на него напал и лишил всех денег. На этом пути его будут периодически умертвлять, но Боря будет оживать вновь и вновь.