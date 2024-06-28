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28 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: неубиваемый Мерзликин и грозная Сутулова в продолжении комедии

В третьем сезоне сериала «И снова здравствуйте!» неубиваемого бандита-кондитера ждут новые приключения

Вышел трейлер третьего сезона криминальной комедии «И снова здравствуйте!», где Андрей Мерзликин возвращается к роли бессмертного бандита, увлекающегося приготовлением капкейков.

По сюжету, «решала» Борис, долгое время работавший на мафиозного босса (Алексей Серебряков), мечтает посвятить жизнь кулинарии и открыть кондитерскую. Но как только Боря заявляет об этом шефу, его убивают.

Очнувшись в морге, герой Мерзликина понимает, что по какой-то причине стал бессмертным. Он хочет узнать, кто на него напал и лишил всех денег. На этом пути его будут периодически умертвлять, но Боря будет оживать вновь и вновь.

В продолжении сериала Денис Власенко вновь играет интеллигентного и сообразительного студента-медика, Любовь Толкалина — его красавицу-маму, Полина Гухман — дочь Бориса, а Павел Чинарев — наемного убийцу.

Ольга Сутулова предстанет в образе новой грозной антагонистки, также в новых сериях появятся Михаил Полицеймако, Сергей ЕпишевОлег Гаас и Николай Наумов.

Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» будет выходить на платформе Кинопоиск и в онлайн-кинотеатре Wink с 4 июля.

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