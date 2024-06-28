Создатель нашумевшего «Олененка» начал работу над вторым сериалом

Ричард Гэдд | Источник: Legion-Media.ru

Следующий драматический сериал от создателя «Олененка» Ричарда Гэдда будет снят при совместном участии студии HBO и BBC. Об этом сообщает Variety.

Ричард Гэдд работает над новым проектом, который получил название Lions («Львы»). Это будет шестисерийный сериал в жанре драмы. Гэдд написал сценарий и выступил исполнительным продюсером сериала, но не планирует сниматься в главной роли.

Сам Гэдд отметил, что всегда мечтал поработать со студией HBO, так как любит такие проекты, как «Клан Сопрано» и «Тюрьма “OZ”».

Режиссерами выступят Александра Бродский и Эшреф Рейбрук («Ферри: Сериал», «Борьба в тени»). Кастинг на проект еще не назначен, но ожидается, что производство начнется в ближайшее время.

Сериал расскажет о жизни двух братьев. Сюжет охватывает 40 лет их жизни — от отрочества до взрослого возраста. Авторы сериала будут исследовать проблему мужественности и попробуют ответить на вопрос: «Что значит быть мужчиной?»

Основанный на пьесе Гэдда «Олененок» позиционируется как «правдивая история». Сериал стартовал на Netflix по всему миру 11 апреля и быстро стал настоящим хитом (в первую неделю — 13 млн просмотров, во вторую — 22 млн).

В сериале Гэдд рассказывает собственную историю от лица вымышленного персонажа по имени Донни Данн. В семи сериях разворачивается рассказ о том, как Данн пытается пройти путь от бармена до комика, но привлекает внимание женщины-сталкера по имени Марта, которая отправляет ему тысячи электронных писем и преследует его семью и подругу.