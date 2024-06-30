Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Миля»
Комедийный сериал «Миля» рассказывает о девице легкого поведения, которую бросил обеспечивающий ее мужчина. Чтобы как-то заработать, Милена решает стать популярной блогершей. Для этого она нанимает двух не слишком опытных, но энергичных пиарщиц и ставит перед ними задачку: миллион подписчиков к концу недели.
Одна вышедшая в тираж работница эскорта, две модные зумерши и ворох креатива — так вкратце можно описать этот провокационный фарс, рискующий поднимать серьезные темы. В роли легкомысленной Мили — не боящаяся быть смешной Карина Зверева.
«Земля женщин»
Героиня криминальной комедии «Земля женщин» — жительница Нью-Йорка Гала, которую предает ее мошенник-муж. Подставив семью на крупную сумму, он исчез, а Гала с дочерью и пожилой матерью вынуждена бежать от требующих немыслимых денег бандитов. В солнечной винодельческой испанской провинции, где когда-то выросла ее мать, Гала обретает новую жизнь и новую любовь.
Живописные пейзажи, душевность и комедийный талант Евы Лонгории делают сериал идеальным для комфортного просмотра с бокалом вина. Кстати, звезда «Отчаянных домохозяек» не только сыграла главную роль, но и выступила в качестве продюсера и шоураннера. Еще одим украшением летнего драмеди стала муза Педро Альмодовара Кармен Маура.
«Чистые»
Откровенная драма «Чистые» погружает в мир лжи, порока, тайных страстей и несбывшихся надежд. События разворачиваются на фоне декадентского Петербурга в 1903 году. В тайном доме терпимости деспотичная Матушка создает для своих воспитанниц соблазнительные образы. Одна барышня превращается в пухлощекую гимназистку, другая примеряет траурный наряд вдовы, третья становится «бледной и веселой». Матушка лучше всех знает, как привлечь обеспеченных мужчин. А прекрасные куртизанки больше всего на свете хотят сбежать из-под крыла ненавистной наставницы.
В актерском составе — сплошь известные имена: Никита Кологривый, Федор Бондарчук, Марк Эйдельштейн. Но солирует на первых порах Виктория Исакова, трагичная и жестокая в роли смертельно больной сутенерши.
«Моя леди Джейн»
Сериал «Моя леди Джейн» представляет собой хулиганскую, ничего общего не имеющую с действительностью версию жизни наследницы династии Тюдоров леди Джейн Грей, которая осталась в истории как «королева девяти дней». Согласно учебникам, шестнадцатилетняя правнучка короля Генриха VII заняла английский престол на этот короткий срок, а потом была низложена и казнена.
В альтернативной сериальной реальности леди Джейн ждет совсем другое будущее, полное отчаянных приключений, магии и романтики. Ироничное драмеди переписывает британскую историю еще более дерзко, чем «Бриджертоны», добавляя даже элемент фэнтези. Выжившую и полную энергии Джейн исполнила Эмили Бейдер, а компанию ей составили Доминик Купер и Джим Бродбент.