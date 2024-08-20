«Шизофреническое состояние»: Матвеев рассказал, как играет сразу две роли

Небо темнеет и затягивается серыми тучами, рабочие едва успевают спрятать аппаратуру под тенты, спасая ее от стены воды. Через десять минут выглядывает солнце, и от ненастья не остается и следа. Проходит полчаса, и мы снова играем в догонялки с дождем.
На съемочной площадке сериала «Чужие деньги» меняется не только погода, но и образы Максима Матвеева. В новой криминальной драме по сценарию Сергея Минаева актер играет двух совершенно не похожих друг на друга персонажей и переключается между ними по несколько раз на дню.
Раздвоение Максима Матвеева
По сюжету, аферист и глава криптомафии Алексей Воронов решает броситься в бега, а вместо себя оставить провинциала-неудачника Юру Афанасьева, похожего на него как две капли воды. Безупречный план рушится, когда охрана спасает Афанасьева от покушения, приняв его за своего босса, а Воронов получает пулю в голову. Простой банковский клерк получает шанс на красивую жизнь — в роскошной квартире и с прекрасной девушкой. Но сперва придется сменить личность и выбраться из поля зрения полиции и криминальных структур.
Максим Матвеев, играющий и Воронова, и Афанасьева, еще до начала съемок тщательно продумал и проработал психофизику обоих персонажей. Герои по-разному себя ведут и реагируют на одни и те же вещи, и при этом один из них притворяется вторым. По признанию Матвеева, которому раньше не доводилось играть две роли сразу, это любопытный опыт: особенности производственного процесса не позволяют разводить персонажей по разным сменам, и приходится «перепрыгивать» из одной роли в другую, из-за чего, как шутит актер, он впадает в «шизофреническое состояние».
Погружение в мир криптовалюты
Так как один из главных героев «Чужих денег» — гениальный обнальщик, Максим Матвеев обстоятельно подошел к изучению криптобиржи. Разобрался, что такое крипта, как ей можно манипулировать и почему она так дорого стоит. «Я начал понимать, что такое холодный кошелек, как на него положить деньги, какая валюта дороже, какая дешевле, какая фиксированная, а какая плавает. Такая сложная, на мой взгляд, сфера, и все еще развивающаяся. Изучать ее можно бесконечно».
Чтобы лучше разобраться в теме, Матвеев вложил в криптовалюту собственные средства, научился их выводить и поставил на телефон специальное приложение, которое регулярно оповещает актера об изменении цен на биткоин.
Профессиональные жертвы Стаси Милославской
На род деятельности главного героя намекает одна из локаций сериала — гараж на территории бывшей автобазы, где мы наблюдаем за процессом съемок. Здесь под чехлом хранится мотоцикл Воронова, в сейфе — важные документы, а на стеллажах рядом с «зоной отдыха» — мини-криптоферма со специальными устройствами для майнинга.
По-настоящему чужеродным элементом в этом брутальном холостяцком логове кажется хрупкая, женственная Стася Милославская, которая играет Алину — девушку Воронова, не знающую о его гибели.
Каждую смену актриса проводит по 12 часов на каблуках, что ей ужасно не нравится. Кроме того, ей постоянно приходится следить за своей спиной, потому что в обычной жизни она сильно сутулится: «Помимо того, что мне нужно решать актерские задачи, я еще думаю, как не сутулиться, не косолапить, как красиво стоять в кадре, на каблуках, в белье, чтобы живот не выпирал и что-то еще».
Милославская также призналась, что в сериале «Чужие деньги» случилась первая постельная сцена в ее карьере, и ей очень повезло, что ее партнером оказался Максим Матвеев, с которым у актрисы сложились очень теплые дружеские отношения.
Звездный актерский состав
Актерский состав в сериале «Чужие деньги» подобрался по-настоящему звездный. Помимо Матвеева и Милославской в проекте заняты Филипп Янковский, Александр Мизев, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин, Денис Прытков и Алла Сигалова.
Постановкой занимается Игорь Твердохлебов, ранее снимавший сериалы «Триггер», «Территория» и «Библиотекарь».
Премьера состоится в онлайн-кинотеатре «Иви» в 2025 году.