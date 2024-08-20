«Шизофреническое состояние»: Матвеев рассказал, как играет сразу две роли

Максим Матвеев, играющий и Воронова, и Афанасьева, еще до начала съемок тщательно продумал и проработал психофизику обоих персонажей. Герои по-разному себя ведут и реагируют на одни и те же вещи, и при этом один из них притворяется вторым. По признанию Матвеева, которому раньше не доводилось играть две роли сразу, это любопытный опыт: особенности производственного процесса не позволяют разводить персонажей по разным сменам, и приходится «перепрыгивать» из одной роли в другую, из-за чего, как шутит актер, он впадает в «шизофреническое состояние».