Жена Брюса Уиллиса показала редкое фото с актером

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис показала в соцсети редкую фотографию с тяжелобольным супругом Брюсом Уиллисом.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг, фото: соцсети

27 июня Эмме Хеминг-Уиллис исполнилось 46 лет. В честь дня рождения модель опубликовала видео, в котором поблагодарила своих близких. В ролике появилась фотография, где актриса запечатлена со своим мужем.

Эмма Хеминг-Уиллис и Брюс Уиллис стояли лицом друг к другу и улыбались. Модель позировала в красно-белой полосатой футболке и соломенной шляпе, а актер — в серой футболке и черной кепке.

У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у голливудского актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.