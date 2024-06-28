Дом в Лос-Анджелесе, где умерла Мэрилин Монро, признан памятником культуры

Мэрилин Монро | Источник: Legion-Media.ru

Особняк актрисы и певицы Мэрилин Монро в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе получил статус достопримечательности, что спасло его от сноса.

Решение единогласно принял городской совет Лос-Анджелеса при поддержке подкомитета по управлению землепользованием и комиссии по культурному наследию, сообщает Variety.

Мэрилин приобрела дом 1929 года постройки в 1962-м за 75 тысяч долларов. Она прожила в нем примерно шесть месяцев. Именно в нем ее не стало 4 августа того же года в возрасте 36 лет.

Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе | Источник: Legion-Media.ru

Новые владельцы Брина Мильшейн и ее муж купили резиденцию за 8,35 миллионов долларов в 2023-м. Они планировали снести дом, чтобы расширить свою собственность по соседству, и год вели борьбу против признания его памятником культуры. По их мнению, особняк не соответствует критериям статуса, так как нет доказательств, что он не изменился со времен Монро.