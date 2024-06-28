Дом в Лос-Анджелесе, где умерла Мэрилин Монро, признан памятником культуры

Особняк актрисы и певицы Мэрилин Монро в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе получил статус достопримечательности, что спасло его от сноса.
Решение единогласно принял городской совет Лос-Анджелеса при поддержке подкомитета по управлению землепользованием и комиссии по культурному наследию, сообщает Variety.
Мэрилин приобрела дом 1929 года постройки в 1962-м за 75 тысяч долларов. Она прожила в нем примерно шесть месяцев. Именно в нем ее не стало 4 августа того же года в возрасте 36 лет.
Новые владельцы Брина Мильшейн и ее муж купили резиденцию за 8,35 миллионов долларов в 2023-м. Они планировали снести дом, чтобы расширить свою собственность по соседству, и год вели борьбу против признания его памятником культуры. По их мнению, особняк не соответствует критериям статуса, так как нет доказательств, что он не изменился со времен Монро.
Ранее стало известно, что розовое платье Монро ушло на аукционе за 325 тыс. долларов.