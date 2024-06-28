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28 июня 2024, новость

Гарик Харламов снялся с Екатериной Ковальчук на отдыхе после свадьбы

Юморист показал видео с женой

Юморист и телеведущий Гарик Харламов опубликовал в соцсети видео, снятое на отдыхе с Екатериной Ковальчук после свадьбы.

В ролике 43-летний шоумен и 31-летняя актриса были запечатлены в темно-серых халатах у бассейна. Юморист обнимал актрису и смотрел на горы.

«Мы с женой играем в гляделки с горой. Либо она к нам, либо Магомед», — подписал ролик комик.

Напомним, Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов познакомились на съемках сериала «Гусар», а в 2021 году объявили о романе.

В начале этого года в шоу «Натальная карта» Харламов намекнул, что его сердце свободно. Однако спустя несколько месяцев признался, что пошутил и на самом деле счастлив с актрисой. В июне актеры сообщили, что официально стали мужем и женой.

Ранее Ковальчук показала, как проходит их с Харламовым медовый месяц.

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