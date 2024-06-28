Николь Кидман вышла в свет с 15-летней дочерью

Николь Кидман вместе с 15-летней дочерью Сандэй появилась на показе модного дома Balenciaga в рамках Недели моды в Париже.

Николь Кидман с дочерью

Для светского выхода звезда выбрала черное облегающее платье в пол, подчеркивающее ее стройную фигуру, а наследница звезды — черное мини-платье.

Знаменитая мама и ее дочь дополнили свои образы солнцезащитными очками. Многие отметили, что Сандэй очень похожа на Кидман.

Компанию им составила актриса Наоми Уоттс. Этот же показ посетила российская актриса Рената Литвинова — и тоже в компании дочери.

Напомним, Николь Кидман счастлива в браке с музыкантом Китом Урбаном. Пара познакомилась в 2005 году, а спустя год они поженились. В 2008 году у супругов родилась дочь Сандэй, а спустя два года — вторая дочь Фэйт.

У Кидман от брака с Томом Крузом, с которым она прожила 11 лет, также есть приемные дети — дочка Изабелла и сын Коннор.