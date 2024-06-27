Фильм на вечер: изысканный ретро-детектив про таинственную девушку

Пожилой комиссар полиции Мегрэ, утративший вкус ко всем радостям жизни кроме трубки и спиртного, подумывает о том, чтобы уйти в отставку. Но однажды утром в самом центре Парижа находят труп юной девушки.

Луиза, красавица с вьющимися волосами, была одета в старомодное вечернее платье, но ни сумочки, ни документов при ней не обнаружено. За что несчастная могла получить несколько ударов ножом? Ее ограбили? Или ей отомстили? Но за что? Следствие теряется в догадках, а Мегрэ приступает к расследованию.

«Мегрэ и таинственная девушка» — добротный классический детектив, выдержанный в безупречном стиле и ритме, погружающий в уютную атмосферу неспешного повествования с умело нагнетаемой интригой и тонким психологизмом.