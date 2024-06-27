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27 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: изысканный ретро-детектив про таинственную девушку

Поддайтесь неспешному очарованию старого Парижа и уютного комиссара Мегрэ в исполнении Жерара Депардье

Пожилой комиссар полиции Мегрэ, утративший вкус ко всем радостям жизни кроме трубки и спиртного, подумывает о том, чтобы уйти в отставку. Но однажды утром в самом центре Парижа находят труп юной девушки.

Луиза, красавица с вьющимися волосами, была одета в старомодное вечернее платье, но ни сумочки, ни документов при ней не обнаружено. За что несчастная могла получить несколько ударов ножом? Ее ограбили? Или ей отомстили? Но за что? Следствие теряется в догадках, а Мегрэ приступает к расследованию.

«Мегрэ и таинственная девушка» — добротный классический детектив, выдержанный в безупречном стиле и ритме, погружающий в уютную атмосферу неспешного повествования с умело нагнетаемой интригой и тонким психологизмом.

Жерар Депардье блестяще перевоплощается в знаменитого французского сыщика, на полутонах играя с грустной иронией и незыблемостью, присущими его герою-глыбе уходящей эпохи. И все это — на фоне стремительно меняющегося, но неизменно роскошного Парижа 1950-х.

5.7
Мегрэ и таинственная девушка
2022/Бельгия, Франция16+детективкриминал
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