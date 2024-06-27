Ляйсан Утяшева

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева призналась, что мечтает сняться в кино, и расстраивается, что ей не предлагают интересных ролей. Об этом ведущая рассказала Сергею Бурунову в своем шоу «Дерзкая готовка».

«Я часто читаю, как кастинг-директора зашли в кафе или другое место, увидели человека — и все. Сама хожу по кафе, по каналам, а никто не обращает на меня внимания как на актрису. Что со мной не так? Просто я не в ту дверь зашла? Или там через постель?» — поинтересовалась Утяшева.

Бурунов посоветовал ей серьезно заняться этим делом, если она действительно хочет стать актрисой. По мнению звезды сериала «Полицейский с Рублевки», у супруги Павла Воли есть нужные контакты и возможность связаться с агентами, режиссерами и кастинг-директорами, которые помогут осуществить ее желание.