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27 июня 2024, новость

Ляйсан Утяшева призналась, что мечтает сняться в кино

Телеведущая расстраивается, что ей не предлагают ролей
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева призналась, что мечтает сняться в кино, и расстраивается, что ей не предлагают интересных ролей. Об этом ведущая рассказала Сергею Бурунову в своем шоу «Дерзкая готовка».

«Я часто читаю, как кастинг-директора зашли в кафе или другое место, увидели человека — и все. Сама хожу по кафе, по каналам, а никто не обращает на меня внимания как на актрису. Что со мной не так? Просто я не в ту дверь зашла? Или там через постель?» — поинтересовалась Утяшева.

Бурунов посоветовал ей серьезно заняться этим делом, если она действительно хочет стать актрисой. По мнению звезды сериала «Полицейский с Рублевки», у супруги Павла Воли есть нужные контакты и возможность связаться с агентами, режиссерами и кастинг-директорами, которые помогут осуществить ее желание.

Впрочем, в кино Ляйсан Утяшева ранее все же снималась. В 2022 году она сыграла в картине «СамоИрония судьбы!», ремейке советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». В фильме ей досталась роль Гали, возлюбленной Жени Лукашина.

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