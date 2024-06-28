Гузеева и Деревянко играют возлюбленных в новом сериале

Лариса Гузеева и Павел Деревянко

Лариса Гузеева приступила к съемкам в новом комедийном сериале «Три сестры», который имеет отсылку к одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. 65-летняя актриса сыграет владелицу ювелирного бизнеса и мать трех сестер, мечтающих перебраться в Москву.

Лариса Андреевна призналась, что на площадке царит доброжелательная обстановка, и она в восторге от съемочной группы. По ее словам, «Три сестры» — это «человеческая история».

В центре сюжета сериала — сестры Ира (Юлия Александрова), Оля (Маруся Климова) и Маша (Полина Гухман). Девушки хотят перебраться в Москву из Нижнего Новгорода и уверены, что устроиться в большом городе им поможет состоятельная мать Татьяна (Гузеева).

Однако у Татьяны другие планы — после отпуска она собирается начать новую жизнь с возлюбленным Никитой (Павел Деревянко), который младше нее на 17 лет.

Алиса Юнусова

«Мой герой Никита — простой сочинский парень, массажист, занимается спортом, без вредных привычек. Он обычный, ничем не выдающийся человек. Никита влюбляется в героиню Ларисы Гузеевой Татьяну, которая на 17 лет его старше. По-настоящему влюбляется. Эта новость подвергает дочерей Татьяны в шок, но они даже не подозревают, какие еще сюрпризы преподнесет им их мама», — рассказал 47-летний Деревянко.

Также в проекте снимается дочь шоумена Тимати Алиса Юнусова.