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27 июня 2024, новость

Рената Литвинова снялась с дочерью на показе в Париже

Актриса выложила фото с дочерью Ульяной

Актриса и продюсер Рената Литвинова вышла в свет вместе с дочерью Ульяной. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.

Рената Литвинова с дочерью Ульяной
Рената Литвинова с дочерью Ульяной

57-летняя Литвинова и 22-летняя Ульяна Добровская посетили показ Balenciaga, который состоялся 26 июня в рамках Недели высокой моды в Париже.

Актриса выбрала для мероприятия белое облегающее макси-платье в горох, черные солнцезащитные очки, массивный браслет и серьги. Звездная наследница позировала перед фотографами в черной удлиненной кожаной куртке и плотных колготках. Литвинова сделала гладкий пучок и макияж с розовой помадой, а ее дочь — легкую укладку и макияж с коричневыми тенями.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Недавно Рената Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. 

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