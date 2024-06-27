Рената Литвинова снялась с дочерью на показе в Париже

Актриса и продюсер Рената Литвинова вышла в свет вместе с дочерью Ульяной. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.

Рената Литвинова с дочерью Ульяной

57-летняя Литвинова и 22-летняя Ульяна Добровская посетили показ Balenciaga, который состоялся 26 июня в рамках Недели высокой моды в Париже.

Актриса выбрала для мероприятия белое облегающее макси-платье в горох, черные солнцезащитные очки, массивный браслет и серьги. Звездная наследница позировала перед фотографами в черной удлиненной кожаной куртке и плотных колготках. Литвинова сделала гладкий пучок и макияж с розовой помадой, а ее дочь — легкую укладку и макияж с коричневыми тенями.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.