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27 июня 2024, фоторепортажСъемки

Прилучный играет усатого фермера в комедии «Постучись в мою Тверь»

В колоритной романтической комедии Павел Прилучный вступает в противостояние с Марией Горбань
6
фотографий
6
фотографий

Начались съемки романтической комедии «Постучись в мою Тверь», в центре которой окажется противостояние героев Павла Прилучного и Марии Горбань.

По сюжету, успешная бизнес-леди Алиса приезжает в провинцию, чтобы приобрести земли, являющиеся частью владений местного фермера Сергея. Мужчина славится своей принципиальностью и скверным характером. Упрямый и несговорчивый, он наотрез отказывается от сделки и прогоняет Алису вон.

Возмущенная таким отношением, героиня решает использовать любые уловки и во что бы то ни стало убедить Сергея продать ей участок.

Павел Прилучный отметил, что рад возможности выступить в нетипичном амплуа. «Проект “Постучись в мою Тверь” для меня интересен, в первую очередь, тем, что я играю человека из народа, который совершенно далек от современных реалий», — поделился актер.

По словам Марии Горбань, сомнений по поводу участия в комедии у нее не было — привлек сценарий и команда профессионалов, работающих над фильмом. «Более того: оператор-постановщик в этой картине — мой муж, и, скажу по секрету, в фильме участвует даже моя собака», — призналась актриса.

Производством картины «Постучись в мою Тверь» занимается «Кинокомпания братьев Андреасян» при поддержке онлайн-кинотеатра «Иви». Режиссером выступает постановщик «Трепачей» Симон Багдасарян, сценарий написала дебютантка Оксана Серопян.

На больших экранах лента появится 14 ноября 2024 года.

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