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27 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Петров играет братьев-близнецов и отправляется в Мексику

В приключенческой комедии «Василий» актер исполнил сразу две роли

Появился первый тизер авантюрной комедии «Василий», где Александр Петров играет братьев, похожих друг на друга, как две капли воды.

Один из близнецов — простой преподаватель ОБЖ в поселке Ковылкино. Второй — вырос в Мексике и успел нажить врагов среди наркомафии. Родственники не виделись с детства, и однажды Василий отправляется в Мексику навестить брата.

Там ему придется применить на практике все свои знания по ОБЖ и столкнуться не только с бандитами, но и с ревнивой мексиканской красоткой Бонитой. В процессе приключений таким разным близнецам предстоит лучше узнать друг друга и понять, что они на самом деле очень похожи.

«Комедийный жанр не терпит фальши, — поделился один из продюсеров ленты Федор Бондарчук, — и я рад, что в нашем случае все было по-настоящему: экспедиция в жаркую Мексику, погони и поездки в самые живописные места страны и много, очень много юмора, который рождался из самих этих экзотических обстоятельств».

Режиссер и автор сценария Дмитрий Литвиненко рассказал, что «сначала появилась история про двух братьев-близнецов, и сразу же стало понятно, что Василий и Коля — это Александр Петров, который способен чудесным образом перевоплощаться».

Кроме Петрова в комедии снимались Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Раиса Рязанова, а также мексиканская актриса Барбара Де Рехиль.

Соавтором сценария выступил Андрей Золотарев, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и трилогии «Лед».

Премьера фильма «Василий» состоится 23 января 2025 года.

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