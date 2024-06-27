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27 июня 2024, новость

Звезда «Большой перемены» пожаловалась на маленькую пенсию

Актриса Гвоздикова заявила, что не получает положенную ей надбавку к пенсии
Наталья Гвоздикова
Наталья Гвоздикова | Источник: PersonaStars

Народная артистка России Наталья Гвоздикова заявила, что не получает положенную ей надбавку к пенсии. Ее цитирует StarHit.

«Это, конечно, обидно. Я же эту награду получила не просто так, а за работу. Причем нелегкую работу. Эту премию у меня отнимают. Надбавку к пенсии, эти 20 тысяч, у меня отнимают», — пожаловалась звезда фильма «Большая перемена».

Отмечается, что в Социальном фонде Гвоздиковой объяснили, что прибавка к пенсии положена только пенсионерам, которые уже не работают, тогда как актриса периодически снимается в разных проектах.

До этого артистка поделилась, что размер ее пенсии составляет 27 тысяч рублей. Она указывала на то, что для комфортной жизни этих денег ей не хватает, поэтому она регулярно ищет работу.

Ранее размер своей пенсии раскрыла народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

8.1
Большая перемена
1973/СССРмелодрамакомедия
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