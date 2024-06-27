По мотивам отношений Тейлор Свифт и Трэвиса Келси снимут ромком

Тейлор Свифт | Источник: Legion-Media.ru

Профессиональная лига американского футбола (NFL) и кинокомпания Hallmark разрабатывают романтический комедийный фильм по мотивам отношений певицы Тейлор Свифт и спортсмена Трэвиса Келси. Проект получил название Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story.

По сюжету девушка Алана и ее семья болеют за команду Kansas City Chiefs (за нее играет Келси) и участвуют в конкурсе «Болельщик года». Деррику, руководителю фанатской организации, предстоит их оценивать. Между ним и Аланой возникают чувства. Паре предстоит пройти испытания, в которых им поможет рождественское волшебство.

Главные роли исполнят Хантер Кинг и Тайлер Хайнс, сообщает Entertainment Weekly.

Известно, что производство начнется в июле в Канзас-Сити. Съемки в том числе пройдут на домашнем стадионе Kansas City Chiefs «Эрроухед». В 2023-м там также выступала Свифт.

Тейлор и Трэвис вместе с осени 2023 года. Недавно футболист впервые вышел на сцену вместе со своей девушкой во время ее концерта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.