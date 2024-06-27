54-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала фигуру в купальнике

Кэтрин Зета-Джонс, фото: соцсети

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.

54-летняя Кэтрин Зета-Джонс была запечатлена в черном слитном купальнике с вырезом на груди, который подчеркнул ее тело. Актриса дополнила свой пляжный образ соломенной шляпой и массивными солнцезащитными очками. Звезда убрала волосы под головной убор. Она позировала стоя перед зеркалом.

«Ой! Вы поймали меня позирующей», — подписала кадр артистка.

Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за продюсера и актера Майкла Дугласа в 2000 году. У влюбленных есть двое общих детей: 23-летний сын Дилан и 21-летняя дочь Кэрис. Сын знаменитостей окончил Брауновский университет, где изучал политологию, а дочь учится в колледже на факультете международных отношений.