Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
27 июня 2024, новость

54-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала фигуру в купальнике

Актриса выложила фото в пляжном образе в соцсети
Кэтрин Зета-Джонс, фото: соцсети
Кэтрин Зета-Джонс, фото: соцсети

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.

54-летняя Кэтрин Зета-Джонс была запечатлена в черном слитном купальнике с вырезом на груди, который подчеркнул ее тело. Актриса дополнила свой пляжный образ соломенной шляпой и массивными солнцезащитными очками. Звезда убрала волосы под головной убор. Она позировала стоя перед зеркалом.

«Ой! Вы поймали меня позирующей», — подписала кадр артистка.

Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за продюсера и актера Майкла Дугласа в 2000 году. У влюбленных есть двое общих детей: 23-летний сын Дилан и 21-летняя дочь Кэрис. Сын знаменитостей окончил Брауновский университет, где изучал политологию, а дочь учится в колледже на факультете международных отношений.

В апреле Кэрис повторила культовый образ своей матери. Дочь актрисы выложила фотографию, на которой позировала в шелковом платье-комбинации розового цвета, украшенном белым кружевом и цветами. Девушка дополнила образ маленькими серьгами и кольцами. В этом же наряде Кэтрин Зета-Джонс появилась на церемонии вручения наград MTV Movie Awards в 1999 году.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кэтрин Зета-Джонс
Catherine Zeta-Jones
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Василий»
Василий
Тизер
Кадр из сериала «Амура»
Амура
Тизер
Кадр из фильма «Наш человек из Джерси»
Наш человек из Джерси
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Здесь»
Здесь
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Беляковы в отпуске»
Беляковы в отпуске
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Красный»
Красный
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Еретик»
Еретик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Носферату»
Носферату
Тизер-трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь