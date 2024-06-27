Умер американский актер из «Клана Сопрано»

Билл Коббс | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Билл Коббс, известный ролями в фильмах «Телохранитель», «Клан Сопрано», «Ночь в музее», умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила в соцсети его семья.

Артист скончался в своем доме в Калифорнии 25 июня.

«Любимый спутник жизни, старший брат, дядя, приемный родитель, крестный отец и друг, Билл недавно счастливо отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении близких людей», — говорится в некрологе.