Умер американский актер из «Клана Сопрано»

Американский актер Билл Коббс, известный ролями в фильмах «Телохранитель», «Клан Сопрано», «Ночь в музее», умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила в соцсети его семья.
Артист скончался в своем доме в Калифорнии 25 июня.
«Любимый спутник жизни, старший брат, дядя, приемный родитель, крестный отец и друг, Билл недавно счастливо отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении близких людей», — говорится в некрологе.
Коббс снялся более чем в 70 фильмах, начав карьеру в 1974 году с боевика «Захват поезда Пелэм 1-2-3». Он сыграл в таких лентах, как «Подручный Хадсакера», «Клуб “Коттон”».
Ранее стало известно о том, что звезда киносаги «Голодные игры», актер Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни.