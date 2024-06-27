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27 июня 2024, новость

Умер американский актер из «Клана Сопрано»

Актер Билл Коббс скончался на 91-м году жизни
Билл Коббс
Билл Коббс | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Билл Коббс, известный ролями в фильмах «Телохранитель», «Клан Сопрано», «Ночь в музее», умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила в соцсети его семья.

Артист скончался в своем доме в Калифорнии 25 июня.

«Любимый спутник жизни, старший брат, дядя, приемный родитель, крестный отец и друг, Билл недавно счастливо отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении близких людей», — говорится в некрологе.

Коббс снялся более чем в 70 фильмах, начав карьеру в 1974 году с боевика «Захват поезда Пелэм 1-2-3». Он сыграл в таких лентах, как «Подручный Хадсакера», «Клуб “Коттон”».

Ранее стало известно о том, что звезда киносаги «Голодные игры», актер Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни.

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