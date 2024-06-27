Актер Журавлев объяснил, почему его реже зовут сниматься

Анатолий Журавлев | Источник: PersonaStars

Актер Анатолий Журавлев, недавно отметивший 60-летие, объяснил, почему его реже зовут сниматься. Интервью с артистом публикует 5-tv.ru.

Актер сыграл более чем в 80 проектах. Знаковым для артиста стал фильм «Все будет хорошо» Дмитрия Астрахана, где Журавлев предстал в роли десантника Коли. Сейчас, признается он, предложений стало меньше.

«Я задаю себе вопрос: с чем это связано? Может быть, с возрастом? Я сейчас смотрю в кино, сериалы все-таки действительно очень много используют и приглашают молодых ребят», — предполагает артист.

Сейчас Журавлев играет в театре и выступает на мероприятиях. Он поддерживает хорошую физическую форму и готов к пробам.