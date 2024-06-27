Пелагея с дочкой, Гогунский, Артемьева: звезды на премьере фильма

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ фильма «Мой любимый чемпион» режиссера Александра Данилова. Вместе с постановщиком киноленту представили исполнители главных ролей — Людмила Артемьева, Наталья Тетенова и Василиса Коростышевская.
Также премьеру посетили звездные гости, среди которых оказались певица Пелагея вместе с 7-летней дочерью Таисией Телегиной, Виталий Гогунский, Олег Тактаров, Филипп Ершов, Анна Калашникова, Светлана Хоркина, Алена Чехова и другие.
В центре сюжета фильма — 13-летняя девочка Саша (Василиса Коростышевская) и ее лучший друг — конь Джонатан, который напоминает ей об отце. Вместе с ним она делит свои радости, печали и надежды.
Любовь Саши к животному не понимают как одноклассники, так и родная мама (Екатерина Вилкова), считающая его обузой. И только бабушка (Людмила Артемьева) поддерживает внучку и готова на любые безрассудства, чтобы помочь девочке сохранить лошадь.
Саше и Джонатану предстоит пройти долгий путь, который приведет их к большим победам и новым открытиям.
В широкий прокат фильм «Мой любимый чемпион» выходит 27 июня.