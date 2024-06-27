Пелагея с дочкой, Гогунский, Артемьева: звезды на премьере фильма

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В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ фильма «Мой любимый чемпион» режиссера Александра Данилова. Вместе с постановщиком киноленту представили исполнители главных ролей — Людмила Артемьева, Наталья Тетенова и Василиса Коростышевская.

В центре сюжета фильма — 13-летняя девочка Саша (Василиса Коростышевская) и ее лучший друг — конь Джонатан, который напоминает ей об отце. Вместе с ним она делит свои радости, печали и надежды.

Любовь Саши к животному не понимают как одноклассники, так и родная мама (Екатерина Вилкова), считающая его обузой. И только бабушка (Людмила Артемьева) поддерживает внучку и готова на любые безрассудства, чтобы помочь девочке сохранить лошадь.

Саше и Джонатану предстоит пройти долгий путь, который приведет их к большим победам и новым открытиям.