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27 июня 2024, новость

Филипп Янковский поделился редким фото с женой Оксаной Фандерой

Супруги проводят время в Стамбуле

Актер Филипп Янковский показал новый совместный снимок со своей женой, актрисой Оксаной Фандерой. Супруги сфотографировались на фоне ярких цветов в Турции. 

Оксана Фандера и Филипп Янковский
Оксана Фандера и Филипп Янковский

«Стамбул», — лаконично подписал кадры звезда сериала «Монастырь».

Поклонники порадовались, что супруги вместе проводят время и делятся такими трогательными фото.

«Почему, не знаю. Но от вашей семьи веет чувством блаженства, радости, умиротворения. Уважение мое к вам как к паре и артистам», «Самая уважаемая и талантливая чета синематографа! Безумно приятно, когда актеры оберегают свою семью и личную жизнь от всех, от всего. Как хотелось бы, чтобы интеллигентность, скромность, приватность, присущая Вашей семье, вернулись в моду», «Какие красивые», — писали подписчики.

Напомним, Филипп Янковский и Оксана Фандера поженились в 1990 году. В браке у них родились сын Иван и дочь Елизавета, которые также стали актерами.

В 2021 году у Ивана Янковского и его жены, актрисы Дианы Пожарской, родился сын Олег, которого назвали в честь прадеда Олега Янковского. Ранее Иван поделился совместным фото с супругой.

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