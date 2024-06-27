Филипп Янковский поделился редким фото с женой Оксаной Фандерой

Актер Филипп Янковский показал новый совместный снимок со своей женой, актрисой Оксаной Фандерой. Супруги сфотографировались на фоне ярких цветов в Турции.

Оксана Фандера и Филипп Янковский

«Стамбул», — лаконично подписал кадры звезда сериала «Монастырь».

Поклонники порадовались, что супруги вместе проводят время и делятся такими трогательными фото.

«Почему, не знаю. Но от вашей семьи веет чувством блаженства, радости, умиротворения. Уважение мое к вам как к паре и артистам», «Самая уважаемая и талантливая чета синематографа! Безумно приятно, когда актеры оберегают свою семью и личную жизнь от всех, от всего. Как хотелось бы, чтобы интеллигентность, скромность, приватность, присущая Вашей семье, вернулись в моду», «Какие красивые», — писали подписчики.

Напомним, Филипп Янковский и Оксана Фандера поженились в 1990 году. В браке у них родились сын Иван и дочь Елизавета, которые также стали актерами.