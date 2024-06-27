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27 июня 2024, новость

Юлия Пересильд показала стройную фигуру в купальнике

Актриса поделилась фото во время отдыха в Турции

Юлия Пересильд в личном блоге опубликовала фото, сделанные во время отпуска.

Юлия Пересильд, фото: соцсети
Юлия Пересильд, фото: соцсети

39-летняя актриса предстала в нежно-розовом купальнике на берегу моря. Образ звезды «Вызова» дополнили солнцезащитные очки с белой оправой.

Пересильд отправилась на отдых в Турцию вместе с мамой и дочками — 15-летней Анной и 11-летней Марией. Актриса призналась, что этот отпуск был ей просто необходим, чтобы набраться сил.

«Давно я не была такой уставшей, как перед этой поездкой. Все время ловила себя на мысли — “дотянуть”. И как же хорошо, что мы все эти дни просто сидели на пляже и почти никуда не выезжали. Вечером неторопливые разговоры, сон, море, чтение, дети, родители и все», — сообщила Пересильд.

Поклонники актрисы пожелали, чтобы отдых пошел ей на пользу.

«Чудесно, как будто с вами расслабилась тоже на секунду», «Надеюсь, вам понравился отдых», «Юлечка! Успешного старта в послеотпускную активность! Берегите себя!», «Ну какая красотка, отдохнули хорошо».

Ранее Юлия Пересильд показала редкое семейное фото — на снимке она была запечатлена с мамой Ириной и дочерью Анной. 

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