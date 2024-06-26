Фанаты не узнали постаревшего Джима Керри

В соцсетях появилось новое фото Джима Керри, которое удивило поклонников. 62-летний американский актер предстал с длинной седой бородой и пышной шевелюрой. При этом звезда «Маски» слегла улыбался.

Джим Керри

Не все фанаты узнали актера, а кто-то посоветовал ему сменить имидж.

«Люблю тебя, Джим Керри, но тебе нужно избавиться от бороды», «Похож на Санту с этой бородой», «Видимо, он собирается играть Санта-Клауса в следующий раз», «Выглядишь очень пророчески, Джим», «Эй, Джим, я вижу остатки еды в твоей бороде».

Весной 2022 года актер сообщил, что собирается завершить карьеру, так как он «уже достаточно всего сделал» для кино.