Фанаты не узнали постаревшего Джима Керри

В соцсетях появилось новое фото Джима Керри, которое удивило поклонников. 62-летний американский актер предстал с длинной седой бородой и пышной шевелюрой. При этом звезда «Маски» слегла улыбался.
Не все фанаты узнали актера, а кто-то посоветовал ему сменить имидж.
«Люблю тебя, Джим Керри, но тебе нужно избавиться от бороды», «Похож на Санту с этой бородой», «Видимо, он собирается играть Санта-Клауса в следующий раз», «Выглядишь очень пророчески, Джим», «Эй, Джим, я вижу остатки еды в твоей бороде».
Напомним, Джим Керри — голливудский актер, известный зрителям по таким кинопроектам, как «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Тупой и еще тупее», «Человек на Луне», «Гринч — похититель Рождества», «Брюс Всемогущий» и другим.
Весной 2022 года актер сообщил, что собирается завершить карьеру, так как он «уже достаточно всего сделал» для кино.
«Если, конечно, ангелы принесут мне какой-нибудь сценарий, написанный золотыми чернилами, и люди должны будут увидеть этот фильм, то я могу продолжить свою работу, но пока что я беру перерыв», — цитировало Джима Керри издание Variety.