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26 июня 2024, новость

Дочь 88-летнего Алена Делона опубликовала редкое фото с ним

Анушка Делон посвятила своему отцу пост в личном блоге
Ален Делон с дочерью Анушкой, фото: соцсети
Ален Делон с дочерью Анушкой, фото: соцсети

Дочь актера Алена Делона Анушка опубликовала редкое фото с ним в соцсети.

В личном блоге она обратилась к отцу, написав трогательный пост, и поделилась архивным черно-белым фото, на котором целует его руку.

«Посидеть на лавочке пять минут с тобой. Смотреть, как заходит солнце. Расскажу вам о хороших временах <…>. Говорю вам, что плохие парни — это не мы. <…> Слышать, как твой смех летит так высоко. Пусть щебет птиц улетает. Скажу вам, наконец, что жизнь надо любить, люблю ее, хотя…» — написала Анушка Делон.

В начале января сообщалось, что один из сыновей Алена Делона, Ален-Фабьен, подал жалобу в суд на сестру за «злоупотребление неадекватным состоянием или слабостью уязвимого человека» в отношении отца. Другой сын Делона — Антони — также обвинил Анушку в том, что она пытается вернуть отца в Швейцарию.

Антони Делон считает, что скрытие этой информации ставит отца в положение психологической слабости и уязвимости. Он также сообщил, что Анушка была контактным лицом в клинике и действовала в личных интересах, не проинформировав о проблемах со здоровьем отца. По словам сына Делона, он уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу, но заявление, которое он подал, не дает оснований для последующего судебного преследования его сестры.

Ранее cуд поместил Алена Делона под режим усиленной опеки.

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