Звезда «Эмили в Париже» кардинально сменила имидж

Лили Коллинз, фото: соцсети

Звезда сериала «Эмили в Париже», актриса Лили Коллинз кардинально сменила имидж и показала результат в соцсети.

Знаменитость решила изменить прическу — отстричь прямое каре. Она также сняла процесс, как отрезала длинные локоны ножницами. Поклонники отметили, что Коллинз к лицу новый стиль и они ждут образов с ним в новом сезоне сериала.

Лили Коллинз — дочь музыканта Фила Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание родителей, звезда рассказывала в интервью изданию «7 Дней», что не держит обиды на отца.

В июне 2023 года съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» были отложены из-за забастовки сценаристов. «Эмили в Париже» — один из нескольких сериалов, сценаристы которых состояли в гильдии и не могли выполнять свою работу.

Третий сезон «Эмили в Париже» вышел на Netflix 21 декабря 2022 года после масштабной премьеры в Париже, которая собрала толпы поклонников и весь актерский состав, включая Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш, Камиль Разат, Лукаса Браво и других.