Нескольким людям могут предъявить обвинения по делу о смерти Мэттью Перри

Мэттью Перри | Источник: Legion-Media.ru

Полиция планирует предъявить «нескольким людям» обвинения по делу о смерти американского актера Мэттью Перри. Об этом сообщает People со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инсайдер уточнил, что окончательное решение о том, выдвигать обвинения или нет, примет прокуратура США. При этом в пресс-службе прокуратуры от официальных комментариев отказались.

Портал In Touch Weekly сообщает, что среди подозреваемых может оказаться бывшая жена актера Чарли Шина — американская актриса и агент по недвижимости Брук Мюллер. Они были женаты с 2008 по 2011 год. По словам людей, знающих ее, она познакомилась со звездой сериала «Друзья» в реабилитационном центре. «У них сложилась неожиданная дружба», — сказал источник.

46-летнюю женщину уже допросили «несколько раз», а в мае полицейские провели обыск в ее доме, в результате которого конфисковали у нее iPhone и ноутбук. Сама она «полностью сотрудничала» со следствием, но уже обратилась к адвокату. «Трудно сказать, какова ее роль [в смерти Мэттью Перри], но она настаивает, что не имеет к этому никакого отношения», — приводит издание слова источника.

О смерти Мэттью Перри стало известно 29 октября 2023 года. Ему было 54 года. Тело актера обнаружили в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе. Следов насильственной смерти не было.

По результатам вскрытия, которые попали в распоряжение People в декабре, был сделан вывод, что артист скончался от «острого воздействия» сильного обезболивающего препарата, вызывающего наркотическую зависимость, и сопутствующих факторов, включая утопление, ишемическую болезнь сердца и прием лекарства от психических расстройств.

В том же месяце судмедэксперт округа Лос-Анджелес закрыл расследование смерти Мэттью Перри. Однако в мае 2024 года стало известно, что после публикации отчета судмедэксперта полиция Лос-Анджелеса начала расследование обстоятельств смерти актера, отметив, что она могла произойти от передозировки. В частности, полиция пыталась выяснить происхождение препарата, следы которого нашли в крови Перри.

В 2022 году People опубликовал отрывки из мемуаров актера. В них звезда культового сериала рассказал о проблемах со здоровьем, алкогольной и наркотической зависимостях. По его словам, несколько лет назад он едва не умер из-за пагубных пристрастий. У Перри была перфорация желудочно-кишечного тракта. Он находился в коме две недели, врачи утверждали, что шанс выжить был всего 2%. Впоследствии актер перенес 14 операций. Он утверждал, что поборол зависимости.