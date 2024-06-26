Трейлер дня: Светлаков выживает на турецком курорте

Вышел тизер-трейлер летней комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым. Фильм является спин-оффом о «вечном телезрителе» из Таганрога Сергее Юрьевиче Белякове, персонаже шоу «Наша Russia».

По сюжету, семья Беляковых отправляется на отдых в Турцию. Уже в отеле герои обнаруживают, что их номера оплачены только на следующий год. На обратную дорогу денег у семейства нет, и они вынуждены придумывать разные способы, чтобы остаться в отеле.

На курорте Беляковы встречают богачей Дубравиных, жизнь которых всегда вызывала у первых смертельную зависть. Чтобы насолить Дубравиным, персонажи начинают строить из себя олигархов, все глубже и глубже погружаясь в собственную ложь.

«Море, солнце, яркий актерский состав и много любви и улыбок — для зрителя здесь есть все! Отдельное спасибо хочу сказать погоде: погода — ты — молодец! Самое главное, что люди, которые даже не знают Сергея Юрьевича Белякова, смогут сразу понять, принять и, думаю, полюбить его семью. Беляковы первый раз в своей жизни вышли из своего маленького мирка таганрогской хрущевки — и сразу Турция! Она, конечно, оказалась совсем не готова к приезду таких гостей», — поделился Сергей Светлаков, выступивший сценаристом и продюсером картины.

Андрей Мерзликин, сыгравший главу семьи Дубравиных, отметил, что это хороший семейный фильм, юмор которого основан на русском менталитете. Актер уверен, что зрителям будет интересно «взглянуть на себя со стороны, улыбнуться и посмеяться».

Режиссером выступил Александр Назаров, для которого картина стала полнометражным дебютом. В ленте также заняты Мария Горбань, Светлана Листова, Александр Новиков, Маргарита Галич, Рухин Магеррамов и Алексей Фалько.