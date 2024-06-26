Каневский объяснил, почему снялся без рубашки в «Бриллиантовой руке»

Леонид Каневский в фильме «Бриллиантовая рука»

Известный советский и российский актер театра и кино Леонид Каневский рассказал о съемках в картине режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и объяснил, почему его герой появился в фильме с обнаженным торсом. Его слова приводит aif.ru.

По словам артиста, для его персонажа должны были сшить костюм, однако во время примерки выяснилось, что одежда ему не подошла.

«Гайдай попросил костюмеров подобрать что-то другое. И опять ничего не подобрали. Выхожу голый по пояс на площадку. Я тогда спортом занимался, в тренажерку ходил. Гайдай мне: “Стоп, стоп. А этот костюмчик тебе кто справил?” Вот так и утвердил меня полуобнаженным, в таком виде и вошел в фильм», — поделился артист.