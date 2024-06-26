Николь Кидман показала романтичное фото с мужем

Николь Кидман поделилась в соцсетях романтическим кадром со своим мужем, музыкантом Китом Урбаном.
На снимке актриса запечатлена на фоне моря. Она умиротворенно лежит на каменном парапете в мини-платье с пышной юбкой. Рядом с ней находится Урбан, играющий на гитаре.
«Навсегда», — лаконично подписала кадр Кидман.
Поклонники поздравили пару с 18-й годовщиной брака и восхитились их гармоничными отношениями.
«Это похоже на настоящую любовь. Небесную», «Обожаю вас. С годовщиной, влюбленные», «Самая счастливая женщина в мире», «Это когда любовь побеждает», «Блаженство. Спасибо, что поделились этим, и я желаю вам обоим всегда любить друг друга».
Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год поженились. В недавнем интервью музыкант говорил, что первые месяцы супружеской жизни были для них сложными, и из-за его пагубных пристрастий брак чуть не распался.
В 2008 году у пары родилась дочь Сандэй, а спустя два года — вторая дочь Фэйт. Ранее Николь Кидман была замужем за коллегой Томом Крузом, с которым прожила 11 лет. Они взяли из детского дома девочку Изабеллу и мальчика Коннора.