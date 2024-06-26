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26 июня 2024, новость

Фильм о Селин Дион за несколько часов после премьеры вошел в топ Rotten Tomatoes

Премьера картины состоялась 25 июня на стриминговом сервисе Amazon Prime

Документальный фильм «Я есть: Селин Дион», посвященный канадской певице, ее невероятной карьере и борьбе с синдромом Мерша — Вольтмана, вышел на стриминговом сервисе Amazon Prime 25 июня и спустя семь часов завоевал 100% рейтинга на авторитетном портале кинокритиков и энтузиастов Rotten Tomatoes.

Режиссером ленты стала частый гость фестиваля независимого кино Sundance и номинантка на премию «Оскар» Ирен Тейлор Бродски. С первых минут фильма зритель погружается в историю жизни скромной, но в то же время открытой всему миру Селин Дион.

Картина «Я есть: Селин Дион» построена на контрасте прошлого и настоящего. Он создается врезками с концертов и кадрами из затихшей гардеробной звезды, которая ушла на временный покой. Королева пауэр-баллад предстает в ленте в домашнем пеньюаре и без макияжа.

Здесь же можно увидеть, как она принимает терапию, борется с вызовами, которые ей бросает неврологическое заболевание, встречающееся у одного человека на миллион.

Воспоминания о ярких выступлениях на сцене сменяются картинами суровой реальности, в которых певица сражается с приступами боли и отчаяния. И вместе с тем она нисколько не изменилась или, возможно, стала сильнее.

«У меня всегда есть план Б. Я все еще вижу себя танцующей и поющей. Если я не смогу бежать, я пойду. А если не смогу идти, то буду ползти. Но я не остановлюсь. Не остановлюсь», ― сказала Дион.

Ранее Селин Дион расплакалась на премьере документального фильма о своей болезни.

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